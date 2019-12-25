Dünya gazetesi yöneticileri, İzmirli gazetecilerle bir araya geldi

Dünya gazetesinin üst düzey yöneticileri, İzmir'de Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ve kurumsal iletişimcilerle bir araya geldi.

EMD İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Koordinatör Vahap Munyar, Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Araştırma Müdürü Bader Arslan, İzmir EMD üyeleriyle bir otelde toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, sektörün zor günlerden geçtiğini belirtti.

EMD'nin İzmir şubesinde 152 üyenin bulunduğuna işaret eden Demircan, "Bunların sadece 48'i aktif gazetecilik yapıyor. 39 kişi de kurumsal iletişim alanında çalışıyor. Kalanlar emekli ya da işsiz. Umarız daha fazla arkadaşımız aktif çalışma hayatına katılır. Son 2 yıl mesleğimiz açısından oldukça kötü geçti. Şimdi iyi geçecek bir yıla ihtiyacımız var. Dünya gazetesinin çalışanlarının ortaklığında başlattığı yeni oluşum hepimiz için yeni bir umut oldu." ifadelerini kullandı.

Hakan Güldağ ise gazetedeki yeni oluşumun zorunluluk nedeniyle ortaya çıktığını aktararak, "Hukuki, ekonomik açıdan sancılı olsa da iyi bir noktaya geldik. Temennimiz bütün yayın organlarının yaşaması. John Steinbeck'in 'En kötü koşullarda bile gazeteciliğin içine bir iyilik sızmıştır' şeklinde bir sözü var. Bizler topluma dayanak oluyoruz. İster kağıt baskı, ister sayısal olsun geleceği olan bir iş yapıyoruz. Bizim arkamızdaki tek güç, bugüne kadar yaptıklarımız." değerlendirmesinde bulundu.

Sermaye artırımına gideceklerini belirten Güldağ, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte sermayenin yüzde 25'i tazminatlarına karşılık gazetenin çalışanlarına ait olacak. Yüzde 25'lik kısmını ekonomi gazetecileri, akademisyenler, hukukçulardan oluşan, bir tür hakem heyeti işlevi görecek arkadaşlarımız alabilecek. Kalan kısmını da küçük hisse paylarına bölüştürmek suretiyle dışarıya açacağız. İş dünyası, gazeteci, entelektüel, kanaat önderleri ile gazetenin geleceğini ve sürdürülebilirliğini teminat altına alacağımızı düşünüyoruz. Türkiye ekonomisini yabancı yayın kuruluşlarından izlemek bize ağır geliyor. Burada olup bitenleri anlatabilecek insanlarımız var. Türkiye boş, çölleşmiş bir ülke değil. Biz, herhangi bir kesimle kavgayı öne çıkarmayacağız. Kavga etmek isteyenler bizim sağladığımız bilgi üzerinden yine etsin. Önceliğimiz en fazla bilgiyi, ilginç kılaraktan insanlara ulaştırmak olacak. Türkiye'de Resmi Gazete'yi doğru düzgün yorumlayanları unuttuk. Bağımsız, bağlantısız gazeteciliği cesaret unsuru olarak kullanmak istiyoruz. Biz bu işi okuyucular doğru bilgiye kavuşsun diye yapıyoruz."

Vahap Munyar da Dünya gazetesindeki yeni yapılanmanın hem gazeteciler hem iş dünyasında heyecan yarattığını vurguladı.