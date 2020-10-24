Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 149 bin 367 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 149 bin 367

24.10.2020 09:38
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 149 bin 367, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 149 bin 367'ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 42 milyon 497 bin 381'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 149 bin 367'ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 42 milyon 497 bin 381'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 31 milyon 429 bin 838'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 746 bin 953 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 229 bin 284'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 355 bin 650 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 156 bin 528'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 69 bin 368 yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 338 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 998 bin 942'ye ulaşırken can kaybı ise 29 bin 802 olarak açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 110 bin 372, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 752 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 41 bin 75'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 34 bin508'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 149 bin 367 - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Kırmızı Oda'daki kadına şiddet yanlısı sözler sosyal medyada gündem oldu ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Semt pazarlarındaki kalabalık vatandaşı isyan ettirdi: Pazar değil, sanki korona partisine geldik Semt pazarlarındaki kalabalık vatandaşı isyan ettirdi: Pazar değil, sanki korona partisine geldik         
08:01
Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi         
03:43
Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı         
00:28
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic ile küs olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic ile küs olduğu yönündeki iddiaları yalanladı         
16:26
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 09:48:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 149 bin 367 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei