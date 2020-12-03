Dünya gıda fiyatları Kasım'da 6 yılın zirvesine çıktı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) hazırladığı dünya gıda fiyatları endeksi, Kasım ayında yaklaşık altı yılın zirvesine yükseldi.

FAO açıklamasına göre, FAO Gıda Fiyatları Endeksi Kasım'da aylık bazda yüzde 3.9 artışla 105.0 düzeyine yükselirken, kasım'da yıllık artış da yüzde 6.5 olarak hesaplandı.

FAO açıklamasına göre Temmuz 2012'den bu yana en sert aylık yükseliş sonrası, tahıl, yağlı tohum, süt ürünleri, et ve şeker gibi gıdalardan oluşan endeks Aralık 2014'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.Bitkisel yağ fiyatları ise palm yağı fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık yüzde 14.5 artışla endeksin genelindeki yükselişe öncülük etti. Tahıl fiyatları endeksi ise Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 2.5 ile ılımlı bir yüksedi.Ortalama şeker fiyatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Avrupa Birliği, Rusya ve Tayland'daki hasadın azalacağı ve küresel üretimin yetersiz kalacağı kaygılarıyla devam ederken Ekim ayına göre yüzde 3.3 yükseldi. Süt ürünleri fiyatları da aylık olarak yüzde 0.9 artarak yaklaşık 18 ayın en yüksek düzeyine ve et fiyatları da dokuz aylık düşüş trendini sonlandırarak yüzde 0.9 yükselse de geçen yılın yüzde 13.7 altında kaldı.