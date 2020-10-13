Dünya Gıda Günü FAO'nun 75. kuruluş yıl dönümüyle kutlanacak

Dünya Gıda Günü, bu yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 75. kuruluş yıl dönümüyle ve "Büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim. Eylemlerimiz geleceğimizdir." temasıyla kutlanacak.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gün kapsamındaki etkinlikte, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yaşanan küresel krizden kurtulmak ve daha iyiyi inşa etmek adına hayati öneme sahip, daha dirençli ve sağlam tarım-gıda sistemleri için küresel dayanışma çağrısı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, dünyanın örgütün 75. kuruluş yıl dönümünde mutlu bir sondan hala çok uzakta olduğunu vurguladı.

Kendilerinin de hayal kurmadıklarını kaydeden Çü Dongyü, "Kovid-19, misyonumuzun kurucularımızın 1945'te FAO'yu kurarkenki kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Felaketler yenilenmeyi teşvik eder. Bu salgın, gıda güvenliğinin ve yeterli beslenmenin herkes için önemli olduğunu hatırlattı. Bu yüzden FAO, bugün amacının yenilendiği duygusuyla hikayesinin bir sonraki bölümüne başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhtaçlara gıda sağlamanın yanı sıra gıdaya sahip olanlar için akıllı ve sistemli bir eylem geliştirmeye ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Çü Dongyü, şunları kaydetti:

"Verimli tedarik zincirlerinin olmaması nedeniyle mahsullerin tarlada çürümesini önlemeliyiz. Dijital araçların ve yapay zekanın kullanımını artırarak, hasata yönelik riskleri tahmin etmek, mahsul sigortasını otomatik olarak aktifleştirmek ve iklim riskini azaltmamız gerekiyor. Biyoçeşitliliği acımasız erozyondan kurtarmak, şehirleri yarının çiftliklerine dönüştürmek, hükümetlerin sağlıklı beslenmeyi daha erişilebilir hale getiren politikaları uygulamalarına yönelik bir eyleme ihtiyacımız var. FAO gibi kurumların düşünce ve aksiyon kuruluşlarına dönüşerek, araştırmacılarla özel sektörü birbirlerine bağlayarak inovasyonun gücünü ortaya çıkarması için bir eylem planı yapmamız gerekiyor."