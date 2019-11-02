Son Dakika Haberleri: Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası sona erdi
Son Dakika Spor Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası sona erdi

Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gaziantep'te gerçekleştirilen Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, sona erdi.

Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gaziantep'te gerçekleştirilen Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, sona erdi.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Zambiya ve Ukrayna'dan 50 sporcu mücadele verdi.

Şampiyonada yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler 100 kilometre:

1- Makarov Ivan Vladimirovich (Rusya)

2- Rozanov Dmitry Andreevich (Rusya)

3- Arciszewski Pawel (Polonya)

Erkekler 50 kilometre:

1- Rozanov Dmitry Andreevich (Rusya)

2- Makarov Ivan Vladimirovich (Rusya)

3- Prokhorov Evgeny Mikhailovich (Rusya)

Erkekler 35 kilometre:

1- Rozanov Dmitry Andreevich (Rusya)

2- Makarov Ivan Vladimirovich (Rusya)

3- Arciszewski Pawel (Polonya)

Kadınlar 60 kilometre:

1- Topchaniuk Yelisaveta (Ukrayna)

2- Bondareva Alisa Viktorovna (Rusya)

3- Rozanova Daria (Rusya)

Kadınlar 36 kilometre:

1- Bondareva Alisa Viktorovna (Rusya)

2- Topchaniuk Yelisaveta (Ukrayna)

3- Evdokimova Aleksandra Ruslanovna (Rusya)

Kadınlar 25 kilometre:

1- Topchaniuk Yelisaveta (Ukrayna)

2- Evdokimova Aleksandra Ruslanovna (Rusya)

3- Shiryavskova Victoria Vyacheslavovna (Rusya)

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini kaybedip maça çıktı! 90 dakika sonunda gözyaşlarını tutamadı
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Kadıköy uyarısı! Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti! Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 00:20:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]