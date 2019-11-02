Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gaziantep'te gerçekleştirilen Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, sona erdi.
Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Zambiya ve Ukrayna'dan 50 sporcu mücadele verdi.
Şampiyonada yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:
Erkekler 100 kilometre:
1- Makarov Ivan Vladimirovich (Rusya)
2- Rozanov Dmitry Andreevich (Rusya)
3- Arciszewski Pawel (Polonya)
Erkekler 50 kilometre:
1- Rozanov Dmitry Andreevich (Rusya)
2- Makarov Ivan Vladimirovich (Rusya)
3- Prokhorov Evgeny Mikhailovich (Rusya)
Erkekler 35 kilometre:
1- Rozanov Dmitry Andreevich (Rusya)
2- Makarov Ivan Vladimirovich (Rusya)
3- Arciszewski Pawel (Polonya)
Kadınlar 60 kilometre:
1- Topchaniuk Yelisaveta (Ukrayna)
2- Bondareva Alisa Viktorovna (Rusya)
3- Rozanova Daria (Rusya)
Kadınlar 36 kilometre:
1- Bondareva Alisa Viktorovna (Rusya)
2- Topchaniuk Yelisaveta (Ukrayna)
3- Evdokimova Aleksandra Ruslanovna (Rusya)
Kadınlar 25 kilometre:
1- Topchaniuk Yelisaveta (Ukrayna)
2- Evdokimova Aleksandra Ruslanovna (Rusya)
3- Shiryavskova Victoria Vyacheslavovna (Rusya)