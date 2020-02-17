Dünya Melek Yatırım Forumu 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Melek Yatırım Forumu 2020 - Son Dakika

Dünya Melek Yatırım Forumu 2020

6 saat önce

Dünya Melek Yatırım Forumu 2020, Kraliyet Akademisi Başkanı Princess Dr. Nesrin El Hashemite tarafından "Women and Girls in Science for Socio-Economic Sustainable Development" kitabının imza törenine ev sahipliği yaptı.

Dünya Melek Yatırım Forumu 2020, System.String[]

Dünya Melek Yatırım Forumu 2020, Kraliyet Akademisi Başkanı Princess Dr. Nesrin El Hashemite tarafından "Women and Girls in Science for Socio-Economic Sustainable Development" kitabının imza törenine ev sahipliği yaptı.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), İstanbul'da devam ediyor.

10 ciltlik serinin ilk kitabı

Forumun ilk gününde The Royal Academy of Science International Trust (RASIT) tarafından çıkartılan Women and Girls in Science for Socio-Economic Sustainable Development (Sosyo-ekonomik Sürdürülebilir Kalkınma için Bilimde Kadınlar ve Kızlar) kitabının imza töreni yapıldı.

10 ciltlik serinin ilk kitabı olan "Sosyo-ekonomik Sürdürülebilir Kalkınma için Bilimde Kadınlar ve Kızlar" RASIT tarafından resmi olarak 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında yayımlanmıştı. Kitap ayrıca alanında dünya çapında ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı, Girls, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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