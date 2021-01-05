"Dünya mirası" Nemrut, 5 yılda 530 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

"Dünya mirası" Nemrut, 5 yılda 530 bin ziyaretçi ağırladı

05.01.2021 11:27

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı, dev heykellerinin yanı sıra 2 bin 150 metre rakımıyla "Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer." olarak bilinen Nemrut Dağı, son 5 yılda 530 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı, dev heykellerinin yanı sıra 2 bin 150 metre rakımıyla "Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer." olarak bilinen Nemrut Dağı, son 5 yılda 530 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev esere ev sahipliği yapıyor.

Milli park alanı olarak korumaya alınan bölge, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

Nemrut Dağı'na tırmanan ziyaretçiler, yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik yürüyüşün ardından güneşin eşsiz doğuşu ve batışını seyretme fırsatı buluyor. Yerli ve yabancı turistler, gün batımından önce vardıkları dağın zirvesinde gördükleri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor.

Nemrut Dağı'nı 2016'da yaklaşık 50 bin, 2017'de 100 bin, 2018'de 130 bin, 2019'da 200 bin, 2020'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 50 bin kişi ziyaret etti.

"2021'in ikinci 6 ayında ziyaretçi patlaması bekliyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut'un hem Türkiye hem de Adıyaman'ın göz bebeği olduğunu belirtti.

Nemrut'u her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirten Ekinci, "2019'da son 30 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. Aslında bu rakamın daha fazlası da mümkündü ancak konaklama ve yatak kapasitemizin yeterli olmaması nedeniyle turizmin en hareketli olduğu nisan, mayıs, haziran, eylül ve ekimde gelen taleplere cevap veremedik." dedi.

Ekinci, 2020'de ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı ziyaretçi kabul ettiklerini dile getirerek, "Bu yılın ilk 6 ayında çok büyük hedefimiz yok. Ancak pandemi nedeniyle evlerinde, dört duvar arasında kalan insanların, başarılı aşı uygulamalarının ardından geziye çıkacaklarını ümit ediyoruz ve 2021'in ikinci 6 ayında ciddi bir ziyaretçi patlaması bekliyoruz." diye konuştu.

"Yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'a bekliyoruz"

Nemrut'un eşsiz güzellikleri bünyesinde barındırdığını vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Nemrut Dağı, dünyada ender rastlanan özelliklere sahip. Kommagene medeniyeti zaten Anadolu'ya özgü. Nemrut Dağı, dünya arkeoloji literatüründe çığır aşmış bir yer ve mükemmel korunmuş. Dünyada güneşin en güzel doğup battığı yerdir ve dünyada gizemi çözülememiş tek kral mezarı olma özelliğiyle insanların ilgisini çekiyor. Kommagene Krallığı'nın şaheseri Nemrut'u görmek için yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'a bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Dünya mirası' Nemrut, 5 yılda 530 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika


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