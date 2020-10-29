İslam dünyası, Fransa'daki terör saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika

İslam dünyası, Fransa'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

29.10.2020 19:49
İslam dünyası, Fransa'daki terör saldırısını şiddetle kınadı, System.String[]

İslam dünyasından birçok ülke ve kurum, Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınadı.

İslam dünyasından birçok ülke ve kurum, Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınadı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,"Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekanında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak Nice şehri sakinleri başta olmak üzere Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Fransa'daki saldırıyı kınadı.

İslam ülkelerinden kınamalar geldi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da düzenlenen terör saldırısına tepki gösterildi.

Tüm dinler, inançlar ve sağduyu ile çelişen bu tür aşırılık yanlısı eylemlerin tamamen reddedildiği kaydedilen açıklamada, nefret, şiddet ve aşırılık doğuran uygulamalara karşı çıkmanın önemi vurgulandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısına tepki gösterilerek olayda hayatını kaybedenler için Fransa hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Nice'deki terör saldırısını kınayarak, "Bu nefret söylemi, kışkırtmalar ve şiddetin oluşturduğu ölümcül döngünün yerini mantık ve aklı selim almalı. Radikalliğin daha fazla radikalliği doğurduğunu ve barışın çirkin provokasyonlarla sağlanamayacağını anlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki saldırıyı kınayarak, Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadı.

Hariri, terörün dininin olmadığını ve tüm Müslümanların İslam ve sevgi peygamberiyle hiçbir ilgisi olmayan, din, ahlak ve insanlıkla hiçbir bağlantısı bulunmayan bu suç eylemini reddetmesi gerektiğini vurguladı.

Tunus saldırıya ilişkin soruşturma başlattı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Fransız hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre, saldırıyı gerçekleştirenin Tunus vatandaşı olduğu iddiası üzerine saldırıyı soruşturmak üzere yargı komisyonu kuruldu.

İslam dünyası kurumlarından da tepkiler geldi

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan yazılı açıklamada, Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırı şiddetle kınandı.

Gerekçesi ve amacı ne olursa olsun, abartı, aşırılık ve terörizm olgusunun tüm biçimleriyle ve tezahürleriyle reddedildiği kaydedilen açıklamada, nefret ve şiddete yol açan uygulamalardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Fransa'daki terör saldırısıyla ilgili, birliğin Başkanı Ahmed er-Raysuni ve Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin imzasıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Faili kim olursa olsun, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun, bu iğrenç barbarca suçu kınıyoruz." denildi.

İslam'ın ve Müslümanların bu terör saldırısıyla alakasının bulunmadığı ve İslam'ın bu tür eylemleri haram kıldığı vurgulanan açıklamada, özellikle Avrupa ülkelerindekiler başta olmak üzere tüm Müslümanlara aşırılık, şiddet ve terörizme yönelik her türlü eğilimle mücadelede hiçbir çabadan kaçınmamaları ve hoşgörü, barış ve şefkat tutumunu pekiştirmeleri çağrısında bulunuldu.

Mısır'da Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada da Fransa'daki terör saldırısı şiddetle kınandı.

Açıklamada, hoşgörü dini İslam'ın ve semavi dinlerin öğretisiyle örtüşmeyen söz konusu çirkin terör saldırısının kabul edilebilir hiçbir gerekçesinin olamayacağı vurgulandı.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Muhammed Moussaoui, kuruluşun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Nice kentinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

İslam dünyasından birçok kişi de yayınladıkları mesajlarla saldırıya tepki gösterdi.

Müslüman, Fransa, Lübnan, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam dünyası, Fransa'daki terör saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika

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