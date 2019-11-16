"Dünya Otomotiv Buluşmaları"nda önemli iş birlikleri

Bursa'da 34 ülkeden ve Türkiye'den 250'nin üzerinde sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlenen "Dünya Otomotiv Buluşmaları" etkinliğinde, 6 bine yakın görüşme gerçekleştirilerek, önemli iş birlikleri yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) ve Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, sona erdi.

Etkinlikte, ilk gün sektörün önde gelen firma temsilcileri, sektördeki son gelişmeleri anlattı. Türkiye'nin ve Bursa'nın otomotiv endüstrisindeki gücünün dünyaya gösterildiği etkinlikte, sektördeki son trendler, yeni teknolojiler paylaşıldı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

İkinci ve üçüncü gün ise ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Yabancı firmalar ile Türk firmaların 6 bine yakın iş görüşmesi gerçekleştirildiği etkinlikte, gelecek için önemli iş birlikleri sağlandı.