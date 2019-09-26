Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresi

İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen Dünya Posta Birliğinin (UPU) 3. Olağanüstü Kongresi'nde uluslararası ücretlendirme sisteminde uzlaşmaya varıldı.

Kongre Başkanlığını, UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in yaptığı İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen kongrede, gergin geçen müzakereler sonunda mutlu sona ulaşıldı.

A, B ve C seçenekleri olarak yapılandırılan 3 ana teklif çerçevesindeki müzakerelerde kongrenin ilk gününde ABD'nin desteklediği B seçeneği reddedilmişti.

Bugün C seçeneği üzerinden yapılan yoğun tartışmalar ve müzakereler sonucunda, UPU Ofisinin sunduğu V (Victory) seçeneği olarak adlandırılan yeni teklifte uzlaşmaya varıldı.

Kongrenin düzenlendiği salonda UPU'nun teklifinin kabul edildiğinin açıklanması, orada hazır bulunan UPU üyelerince sevinçle karşılandı. Kararı ayakta alkışlayan ülke delegasyonlarının birbirleriyle sarılması ve el sıkışması dikkati çekti.

"Tarihi an"

UPU Direktörü Bishar Hüseyin, uluslararası ücretlendirme sisteminde uzlaşmaya varılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin çekileceğini açıklamasıyla 145 yıllık tarihinin en sancılı dönemini yaşayan UPU'da birliğin yeniden sağlandığını söyledi.

Dün geceden bu yana yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Hüseyin, "Bugün şahit olduğum şey, üye ülkelerden birinin çıkmasını engellediğimiz tarihi bir andır. Size müzakerelerin çok gergin geçtiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

ABD'de anlaşmadan memnun

Hüseyin'in ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Danışmanı Peter Navarro ise UPU'da varılan uzlaşmayı "tarihi zafer" olarak nitelendirdi.

Ülkelerin konsensusa ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Navarro, uzlaşının yürürlüğe girmesiyle ABD'nin Birlik'te kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin tavrı uzlaşmada önemli rol oynadı

Kongrede başkanlığını Bozgeyik'in yaptığı UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresi'nde Türkiye'nin uzlaştırıcı söylem ve tutumlarıyla sergilediği diplomatik tavır, Birlik için tarihi önemdeki kongrede konsensusun sağlanmasına önemli katkıda bulundu.

UPU, ABD'nin çekileceğini açıklamasıyla 145 yıllık tarihinin en sancılı dönemini yaşıyordu.

ABD, mevcut "varış giderlerinin (terminal dues)" sistemin yurt içi maliyetlerini karşılamadığını iddia ederek sistemin "self deklarasyon (alacağı varış gideri ücretini kendi belirleme)" temelinde, yeniden düzenlenmemesi halinde UPU'dan ayrılacağını ilan etmişti.

ABD Başkanı Trump'ın özel danışmanı Peter Navarro başkanlığında 44 kişilik bir heyetle kongreye katılım sağlayan ABD, kongrede bir uzlaşı sağlanamaması durumunda 17 Ekim'den itibaren UPU'dan ayrılacağını duyurmuştu.

UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresi, yarın sona erecek.