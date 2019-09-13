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Dünya Ralli Şampiyonası'nda araç yangını

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Türk pilotlar Buğra Banaz ve Burak Erdener'in kullandığı ralli aracı, yanarak hasar gördü.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda araç yangını, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Türk pilotlar Buğra Banaz ve Burak Erdener'in kullandığı ralli aracı, yanarak hasar gördü.

Organizasyonun ikinci gününde Çetibeli etabından Ula etabına gitmek için yola çıkan Türk pilotlar Buğra Banaz ve Burak Erdener'in kullandığı 52 numaralı ralli aracında, Sakar Rampası'na geldiğinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Pilotlar aracı terk ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün Akyaka'da bulunan arazözleri kısa sürede yangına müdahale etti. Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için de mücadele etti.

Müdahale sonucu söndürülen yangında ralli aracı kullanılamaz hale geldi.

Banaz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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