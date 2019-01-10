Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonu Gülsüm'e Belçikalı Namağlup Rakip

Dünya Şampiyonu Gülsüm'e Belçikalı Namağlup Rakip

37 dakika önce

DÜNYA Şampiyonu boksör Gülsüm Tatar, 16 Şubat'ta Belçika'da WBF Dünya Şampiyonluk kemeri sahibi Belçikalı Oshin Derieuw ile karşılaşacak.

Dünya Şampiyonu Gülsüm'e Belçikalı Namağlup Rakip, System.String[]
DÜNYA Şampiyonu boksör Gülsüm Tatar, 16 Şubat'ta Belçika'da WBF Dünya Şampiyonluk kemeri sahibi Belçikalı Oshin Derieuw ile karşılaşacak. Şu ana kadar çıktığı 4 maçı da nakavtla kazanan Tatar, Dünya Klasmanında 7. sırada yer alan ve profesyonel kariyerinde 10 karşılaşmanın tamamını kazanan Oshin Derieuw ile 16 Şubat'ta ringe çıkacak.

DAHA TECRÜBELİ AMA DAHA GÜÇLÜ DEĞİL

Profesyonel boksta bir numarayı hedeflediğini belirten Gülsüm Tatar, "Bu maç benim için çok önemli. Rakibim hem güçlü hem de kendi evinde seyirci avantajını kullanacak. Benden daha tecrübeli ama daha güçlü değil. Belçika'ya kazanmak için gidiyorum. ve Allah'ın izniyle bu maçı alıp, dünya klasmanındaki zirve mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu.

Belçika'nın Roeselare kentinde yapılacak boks gecesinde farklı sıkletlerde 6 karşılaşma daha yapılacak. Bu maçlardan birinde ise 91 kilo yarı ağır sıklet EBU Avrupa Boks Federasyonu kemer maçında Yves Ngabu ile Micki Nielsen karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:55 

Belçika, Tatar, Güncel
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