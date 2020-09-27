Dünya'ya barışı yayacak 'Kardeşlik Bahçeleri'nin ilki Litvanya'da açıldı - Son Dakika

Erzurum'da yaşayan Ali Kemal Aktoprak, Dünya'ya sevgi, barış ve dostluğun yayılması için bir proje geliştirdi. Projesine 'World Fellowship Garden' (Dünya Kardeşlik Bahçesi) adını koyan Ali Kemal Aktoprak, barışı ve kardeşliği yayıp, kötülüklere dur demek için ilk bahçeyi Litvanya'da açtı.

Projeyi geliştiren Ali Kemal Aktoprak, Dünya'da barışın ve sevginin egemen olmasını, kötülüklerin ve savaşların da yok olmasını istiyor. Bu sebeple Aktoprak, tüm ülkelerin başkentlerine 'World Fellowship Garden' (Dünya Kardeşlik Bahçesi) açmak için bir proje geliştirdi. Projenin amacı ise dünyanın her köşesine barış ve sevgiyi aşılayabilmek. Dışişleri Bakanlığınca da onaylanan proje ilk olarak Litvanya'nın başkenti Viniüs'te açıldı. Açılışı gerçekleşen bahçede 300 adet Rosa Rugosa ve Hansa cinsi gül ağaçları yer alıyor. Bahçe Litvanya'nın Başkenti Vilniüs'e bağlı olan Lukişkes meydanında yer alıyor. Ali Kemal Aktoprak'ın daha sonraki hedefi ise dünyadaki tüm ülkelere Kardeşlik Bahçeleri açabilmek.

İlk bahçenin Litvanya'nın başkenti Vilniüs'de açıldığını belirten, Ali Kemal Aktoprak, "Sevgiye dair söylemler eyleme geçmediği zaman aile içinde bile büyük yıkımlar meydana getirebiliyor. Nefret yükseldiği zaman sevgiye dair eylemler bir tutaç görevi görüyor. Sevgi, nefret anında büyük bir yıkımın olmasını engelliyor. Bizde bu amaçla dünya çapında sevgiye, dostluğa dair ne varsa söylemden çıkarıp eyleme dönüştürmek adına dünyanın her tarafında gül bahçeleri oluşturmaya karar verdik. Litvanya'nın başkenti Vilniüs'de 300 ağaçlık bir gül bahçesi oluşturduk. Açılış gerçekleşti, açılışa Büyükelçimiz Gökhan Turan, Litvanya Vilniüs Belediye Başkan Yardımcısı, Azerbaycan Vilniüs Büyükelçisi, Litvanya Dışişleri Bakanlığından bürokratlar katıldı. Bu bizim için müthiş bir açılış. Dünya kardeşlik bahçeleri dünyaya yayılacak. İlk bahçenin böyle görkemli bir şekilde açılması bizi çok sevindirdi. Bu projenin amacı dünyanın tüm ülkelerinde kardeşlik bahçelerini açmak ve zamanla kardeşliğinde güller gibi nasıl yeşerdiğini görmek. Kardeşlik bahçesinin açılışını Türkiye ve Litvanya'nın resmi ilişkilerinin 90. yıl dönümü olmasına ithaf ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM