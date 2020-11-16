Dünya Yatırımcı Haftası online etkinliği - Son Dakika

Dünya Yatırımcı Haftası online etkinliği

16.11.2020 15:47
Dünya Yatırımcı Haftası online etkinliği, System.String[]

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, "Artık iklim riskiyle beraber gelen birçok faktör de yatırım riskleri içinde algılanmaya başladı.

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, "Artık iklim riskiyle beraber gelen birçok faktör de yatırım riskleri içinde algılanmaya başladı." dedi.

Selçuk, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğiyle düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası online etkinliğinin "Sürdürülebilirlik Fonlarının Ülkemize Çekilmesi İçin Neler yapılabileceğini Uzmanına Sor" başlıklı panelinde konuştu.

Günümüzde yatırımcıların, piyasa şoklarına dayanabilecek sürdürülebilir iş modeli olan şirketleri tercih ettiğini belirten Selçuk, "Artık iklim riskiyle beraber gelen birçok faktör de yatırım riskleri içinde algılanmaya başladı. Bizler de yatırımcı ilişkileri profesyonelleri olarak yatırımcıların ilk iletişim noktasıyız. Bu nedenle de şirketle yatırımcı arasındaki tamamlayıcı halkayız. Şirketlerimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin hem yatırımcı beklentilerine paralel olarak yapılması hem de bir amaç etrafında yapılanması, bunların Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'yla ilişkilendirilmesi ve bu anlamda da etkin bir stratejinin oluşturularak kaynakların doğru bir şekilde kullanılması konusunda çok önemli rol oynuyoruz." diye konuştu.

Sürdürülebilirlik alanında şirketler tarafından kendilerine çok fazla soru yöneltildiğini aktaran Selçuk, "Karbon emisyonu, su tüketimi, enerji tüketimi, ürünler bazında çevresel faktörler, yönetişim alanında ya da ücretlendirme politikasında çok fazla soru soruluyor. Ayrıca, pandemiyle beraber sosyal taraf çok fazla öne çıktı. Orada da çalışanların ve paydaşların sağlığı ve refahı için alınan önlemlere ilişkin sorular çok fazla geldi." dedi.

"Dünyada sürdürülebilirlik fonlarının büyüklüğü 110 milyar dolarlara yaklaştı"

TÜYİD Başkan Yardımcısı ve Şişecam Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü Başak Öge de sürdürülebilirlik konularının son 10-15 senedir öne çıktığını belirterek, Türkiye'deki büyük kurumların 30-40 yıldır Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi kurumlardan kredi kullanarak bu ilkelere dikkat ettiğini söyledi.

Öge, sürdürülebilirliğin aslında piyasa koşullarının iyileşmesi için gündemde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aslında çevre konuları büyük şirketlerin mühendisleri tarafından bizlere yavaş yavaş öğretildi, gelinen noktada isim biraz değişti ve sürdürülebilirlik oldu. Aslında bu konular, çok uzun yıllardır standartları yukarı çekmek adına Türkiye piyasasında konuşulan konulardı. Dünyada şu anda sürdürülebilirlik fonlarının büyüklüğüne baktığımızda, yılbaşında 54 milyar dolar olan toplam fon 110 milyar dolarlara yaklaştı. Hiç küçümsenecek rakamlar değil. Bu tutarın yaklaşık yarısı Amerikalı, yarısı Avrupalı yatırımcılar tarafından geldi."

Bu oyunun içinde olunmadığında dışında kalma ihtimalinin çok hızlı ve büyük ihtimal olduğunu vurgulayan Öge, "Bu anlamda da yapılması gerekenleri mümkünse proaktif şekilde yapmalıyız, şayet sermaye piyasası sularında kalmak istiyorsak..." dedi.

"Başarının en önemli kriteri sürdürülebilir değer yaratımı"

Garanti BVVA Entegre Düşünce ve Raporlama Yöneticisi Sinem Özonur ise sürdürülebilirliğin geçmişte finansal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk olarak algılanırken, bugünkü kapsamının çok farklı olduğunu söyledi.

Özonur, şunları kaydetti:

"Bugün çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla değerlendiriliyor ve sürdürülebilirlik stratejisi artık kurumlar için olmazsa olmaz boyutuna geçti. Bu bakış açısıyla sürdürülebilirlik, fonların sadece ülkemize çekilmesi için değil, aynı zamanda kurumların varlıklarını sürdürebilmesi için gerekli bir konu.

Artık tüm paydaşlar, çalışanlar, müşteriler ve toplum için sürdürülebilir değer yaratımı söz konusu. Sürekli gelişim odağıyla yaşadığımız global dünyanın farkında olduk. Türkiye'de kurulu bir şirket olsak da yönettiğimiz tüm değişkenler, kaynaklar ve rekabetler hepimiz için global. Burada da başarının en önemli kriteri sürdürülebilir değer yaratımı."

Özonur, global trendleri ölçümleyip riskleri ve fırsatları belirleyebilen şirketlerin ayakta kalabildiğini aktararak, "Eğer bir şirket değer yaratım modelini de bu çatı altında kurabiliyorsa, girdi ve çıktılarını hesaplayıp yönetebiliyorsa ucuz fonları, sadık müşterileri ve çalışanları çekebiliyor. Uzun vadeli hissedar da çekip ekonomiye ve topluma katkı yapabiliyor. Şirketler yarattıkları salt finansal değer ile değil, uzun vadede yaratıkları toplam değerle ayakta duruyorlar. Artık insanlar 'neden bu şirkete yatırım yapmalıyım' sorusuyla değil, 'neden 10yıl sonra bu şirkete yatırım yapıyor olmalıyım' sorusu ile geliyorlar. Bu bakımdan iş modelimizi entegre düşünce bakış açısıyla oluşturup stratejimize ekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yatırımcı, Yatırım, Türkiye, Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Yatırımcı Haftası online etkinliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Benim için devlet projesi değil Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu "Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum" diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi
Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama 1 ay sahalardan uzak kalacak Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama 1 ay sahalardan uzak kalacak         
15:51
Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti         
15:46
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti         
15:05
Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı         
14:58
Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu         
14:35
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı         
13:50
iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu         
13:01
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor         
12:39
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia         
11:05
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 16:03:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Yatırımcı Haftası online etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei