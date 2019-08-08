Son Dakika Haberleri: Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın 2. gününde bronz madalya
Son Dakika Spor Haber

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın 2. gününde bronz madalya

1 saat önce

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli tekvandocu Zeynep Nur Sarıçiçek bronz madalya kazandı.

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın 2. gününde bronz madalya, System.String[]
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli tekvandocu Zeynep Nur Sarıçiçek bronz madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve yaklaşık 60 ülkeden 550 civarında sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde kızlar 41 ve 47 ile erkekler 33, 37 ve 53 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi ikinci gün 5 sporcu temsil ederken, kızlar 41 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, Dünya 3'ncüsü oldu. Şampiyonanın ilk gününde de 1 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 2'ye çıkardı.

Şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 41 ve 45 ile kızlar 44, 55 ve 59 kiloda müsabakalar yapılırken, 5 Türk tekvandocu tatamiye çıkacak. - İSTANBUL
Zeynep Nur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları: Akşener nöbete katılacak
Belediyelerde akraba atamaları ve işten çıkarma tartışmaları ATO meclis üyesi, sokak ortasında öldürüldü Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:11:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın 2. gününde bronz madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]