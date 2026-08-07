Dünyaca ünlü restoran zinciri el değiştirdi! Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu - Son Dakika
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Dünyaca ünlü restoran zinciri el değiştirdi! Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu

Dünyaca ünlü restoran zinciri el değiştirdi! Türkiye\'de de faaliyet gösteriyordu
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Yum China, Çin anakarasında 36 yıldır faaliyet gösteren Pizza Hut markasına ilişkin hakları Yum! Brands'ten 1,2 milyar dolara satın aldı. Şirket, anlaşmayla lisans maliyetlerini azaltırken büyüme hedefini de yükseltti. Pizza Hut'ın 2027 ve 2028 yıllarında Çin'de yıllık 800'den fazla yeni mağaza açması planlanıyor.

Çin'de faaliyet gösteren Pizza Hut için dikkat çeken bir satın alma gerçekleşti. Yum China, 36 yıldır Çin anakarasında faaliyet gösteren Pizza Hut markasını ana şirket Yum! Brands'ten 1,2 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Şirket, anlaşmayla birlikte daha önce Yum! Brands'e ödediği yüzde 3'lük lisans ücretinden de tasarruf edecek.

KÂR MARJINA YÜZDE 2,8'LİK KATKI BEKLENİYOR

Pizza Hut tarafından yapılan açıklamaya göre, lisans ücretinin ortadan kalkmasıyla sağlanacak tasarrufun katma değer vergisi düşüldükten sonra restoran ve işletme kâr marjlarına yaklaşık yüzde 2,8 oranında katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket, satın alma işleminin finansal sonuçlara etkisinin kademeli olarak artmasını öngörüyor. Anlaşmanın 2026 yılında hisse başına seyreltilmiş kazanca "hafif" katkı sağlaması, 2027 ve 2028 yıllarında ise orta tek haneli artış getirmesi bekleniyor.

SATIN ALMA İÇİN KÖPRÜ KREDİSİ KULLANDI

Yum China, 1,2 milyar dolarlık işlemin finansmanı için Çin yuanı cinsinden bir denizaşırı köprü kredisi kullandığını açıkladı.

Kredinin vadesinin 12 aya kadar olduğu ve yaklaşık yüzde 2 faiz oranı taşıdığı belirtildi.

YENİ HEDEF 800'DEN FAZLA MAĞAZA

Satın alma kararının ardından Pizza Hut'ın Çin'deki büyüme hedefi de yukarı yönlü revize edildi.

Yum China CEO'su Joey Wat, 2027 ve 2028 yıllarında Pizza Hut'ın yıllık net yeni mağaza açılış hedefini 600'ün üzerinden 800'ün üzerine çıkarmayı beklediklerini söyledi.

Böylece şirket, 1,2 milyar dolarlık satın almayla hem lisans maliyetini ortadan kaldırmayı hem de Pizza Hut'ın Çin'deki mağaza ağını daha hızlı genişletmeyi hedefliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Çin Dünyaca ünlü restoran zinciri el değiştirdi! Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • MUSTAFA GÜROL VURAL MUSTAFA GÜROL VURAL:
    haberin fotosu konuyla alakalı değil bu nasıl bir habercilik,bir başka haberin fotosu kullanılmış… 1 0 Yanıtla
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