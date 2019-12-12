Dünyada hangi ülkeleri kadın liderler yönetiyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyada hangi ülkeleri kadın liderler yönetiyor? - Son Dakika Dünya

Dünyada hangi ülkeleri kadın liderler yönetiyor?

6 saat önce

Dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke Yeni Zelanda (1893) ile bu unvanı Avrupa'da elinde bulunduran Finlandiya (1906) kadın liderler tarafından yönetiliyor. Dünya genelinde sadece 21 ülkede hükümet ya da devlet başkanlığı koltuğunda kadınlar oturuyor.

Dünyada hangi ülkeleri kadın liderler yönetiyor?, System.String[]

Dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke Yeni Zelanda (1893) ile bu unvanı Avrupa'da elinde bulunduran Finlandiya (1906) kadın liderler tarafından yönetiliyor.


Dünya genelinde sadece 21 ülkede hükümet ya da devlet başkanlığı koltuğunda kadınlar oturuyor. Bunlardan 11'i Avrupa ülkelerinde. Asya kıtasında 4 ülke kadınlar tarafından yönetilirken, Afrika, Okyanusya ve Karayipler'de ikişer devlet, kadın lidere sahip.

Euronews.com'da Görüntüle

Yeni Zelanda, Finlandiya, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esra Erol'da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı! Karşısında görünce şaşkına döndü
Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor! İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi

Son Dakika Haberleri
00:36 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
00:31 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosu'nun kabul ettiği Ermeni tasarısına tepki: Siyasi bir gösteriden ibaret - Son Dakika Haber
00:29 Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 gözaltı - Son Dakika Haber
00:26 TBMM'den ABD Senatosunun karına tepki - Son Dakika Haber
00:18 12 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:00 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosu'nun kararına tepki: Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur - Son Dakika Haber
23:49 Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyada hangi ülkeleri kadın liderler yönetiyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]