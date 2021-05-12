Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı

Okyanuslarda balinalar ve gemiler arasında yaşanan kazalarda çok sayıda balinanın hayatını kaybettiği biliniyor. Ancak ABD'nin San Diego Donanma Üssü'ne yanaşan HMAS Sydney adlı savaş gemisinin gövdesinden bugüne kadarki en büyük balina cansız bedenlerinden ikisi çıkartıldı.

NE ZAMAN ÖLDÜKLERİ BİLİNMİYOR

Avustralya Kraliyet Donanması'na ait destroyerin gövdesinden, biri 20 metre ve diğeri 7.6 metre iki balinanın cansız bedeni çıkartıldı. Yetkililer, balinaların ne zaman öldüğünün bilinmediğini ve balinalarının karkasının San Diego Donanma Üssü'nde tutulduğunu duyurdu.

GEMİLERE ÇARPTIKLARININ FARKINDA DEĞİLLER

Balina gemi çarpışmalarını inceleyen araştırma biyoloğu John Calambokidis basına yaptığı açıklamada, "Üzücü, ama aynı zamanda şaşırtıcı değil. Aşina olduğum vakaların büyük çoğunluğunda, gemi balinaya çarptığının farkında değil" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ CANLI TÜRÜ

İki fin balinasının savaş gemisinin gövdesinden çıkarılmasının ardından fin balinalarının özellikleri de merak edilmeye başlandı. Bu türler, oluklu balina ya da Fin balinası olarak adlandırılırlar.

Fin balinaları, Oluklu balinagiller familyasına ait bir balina türü. Gök balinadan sonra yaşayan ikinci büyük balina ve dünyadaki ikinci en büyük canlı türüdür. 27 metreye kadar olan türleri kayıtlara geçmiştir.