Dünyanın en uzun halı caddesi - Son Dakika

Dünyanın en uzun halı caddesi

17.10.2020 11:48
Dünyanın en uzun halı caddesi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kısa bir süre önce yapımı tamamlanıp hizmete giren halı desenli parke taşı ile döşenen Kilise Caddesi için "Dünyanın en uzun halı caddesi. Anlamadım, kayyum mu demiştiniz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kısa bir süre önce yapımı tamamlanıp hizmete giren halı desenli parke taşı ile döşenen Kilise Caddesi için "Dünyanın en uzun halı caddesi. Anlamadım, kayyum mu demiştiniz. Bu hizmetkarlık alkışlanır" dedi.

Kızıltepe Belediyesine 4 Kasım 2019'da Belediye Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Hüseyin Çam, ilçenin cadde ve sokaklarında örnek çalışmalar yürüteceklerini söylemişti. Kızıltepe Belediyesi elektrik, su ve doğal gaz gibi alt yapı çalışmalarından sonra üstyapı çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda Tepebaşı Mahallesi 624. sokakta yol ve kaldırım çalışması başlatıldı. 2 bin 19 metrekare alanda 220 metre uzunluğunda renkli bazalt taşlarla halı gibi dokuyarak halı desenli bir sokak ortaya çıktı.

"Bu hizmetkarlık alkışlanır"

Kızıltepe Belediyesi, eylül ayında da 700 metre uzunluğundaki Kilise Caddesinde kilim motifli parke döşemesi yaptı ve Türkiye'nin en uzun halı motifli caddesi araç trafiğine açıldı. Kaymakam Çam, caddenin son halini sosyal medya hesabından 'öncesi ve sonrası' olarak paylaştı. Çam'ın paylaşımı beğenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Dünyanın en uzun halı caddesi. Anlamadım kayyum mu demiştiniz. Bu hizmetkarlık alkışlanır" paylaşımında bulundu. - MARDİN

Dünyanın en uzun halı caddesi
Dünyanın en uzun halı caddesi
Dünyanın en uzun halı caddesi
Dünyanın en uzun halı caddesi

Süleyman Soylu, Kızıltepe, Mardin, Kasım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dünyanın en uzun halı caddesi - Son Dakika

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