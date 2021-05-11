Dünyanın ilk dijital STEM+ Sanat Bienali başlıyor - Son Dakika

Dünyanın ilk dijital STEM+ Sanat Bienali başlıyor

11.05.2021 12:19
Dünyanın ilk dijital STEM+ Sanat Bienali başlıyor, System.String[]

Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleştirilen STEM+ Sanat Bienali'nin 3'üncüsü, "Dijital Dönüşüm ve Yaşam" başlığı ile 19 Mayıs - 19 Haziran'da dijital platformda gerçekleştirilecek.

Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleştirilen STEM+ Sanat Bienali'nin 3'üncüsü, "Dijital Dönüşüm ve Yaşam" başlığı ile 19 Mayıs - 19 Haziran'da dijital platformda gerçekleştirilecek.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 pandemisi nedeniyle yaşamın her alanındaki dönüşüm, lise öğrencileri tarafından Bahçeşehir Koleji 3. STEM+Sanat Bienali'nde, "Dijital Dönüşüm ve Yaşam" başlığıyla masaya yatırılıyor.

Küratörlüğünü Doç. Dr. Ebru Yetişkin'in yaptığı bienalde yer alan 21 eser; "Siborglaşma", "Yaşam Sanatı" ve "İleri Dönüşüm" olarak üç tema altında sergilenecek. www.stemsanatbienali.com adresinden 19 Mayıs- 19 Haziran tarihleri arasında izlenebilecek bienal kapsamında ayrıca öğrencilerin eserlerine dair röportajları ile sanatçılar Candaş Şişman, Ayşe Gül Süter, Pınar Akkurt, Bager Akbay ve Dr. Kürşad Özdemir'in de kendi çalışmaları üzerinden STEM ve sanat birlikteliği, günümüz sanatı ve üretimi üzerine bienal özelinde verdikleri röportajlar yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, bu yıl, pandeminin getirdiği zorluklar nedeniyle eğitimin de büyük oranda dijital platformlardan gerçekleştiğini belirtti. "Dijital Dönüşüm ve Yaşam" başlığı altında düzenlenen bienalin öğrencilerin psikolojisi, dijital dönüşümün yaşamdaki yansımalarına bakışı ve geleceğe dair tasarıları açısından söyleyecek pek çok sözü olduğunu belirten Dağ, şunları aktardı:

" Türkiye'nin dört bir yanında bulunan kampüslerimizden lise öğrencilerinin dijital dönüşüm ve yaşama dair algılarını sanat yoluyla ifade ederek ortaya çıkardığı eserleri dijital ortamda paylaşıyoruz. 2017 yılından bu yana düzenlediğimiz STEM+ Sanat Bienali bu yıl ilk kez tüm süreçleri dijital ortamda yürütülerek hayata geçiriliyor. 2017 yılında dünyanın ilk STEM+ Sanat Bienali'ni gerçekleştiren Bahçeşehir Koleji olarak bu bienali dijital ortamda gerçekleştirerek de bir ilke imza atıyoruz.

Eğitimin yoğun olarak dijital platformda gerçekleştiği, yaşamın her alanında dijitalleşmenin etkisini hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Gençlerin bu süreçlere dair algılarının ne denli çeşitli olabildiği, günümüz ve geleceğin sanatına dair bilgi ve tasarılarının varabildiği boyutlar bakımından 3. STEM+ Sanat Bienali çok dikkat çekici bir platform. Sanata ilgi duyan her yaş grubundan insanın ama en çok da yetişkinlerin, gençlerin gelecek algılarını anlayabilmesi için de bu bienalin özellikle önemli olduğunu düşünüyorum."

"Birlikte yaparken öğrenme ve birlikte üretme pratiği açısından muazzam bir deneyim yaşadık"

Açıklamaya göre, bu yıl ilk kez bağımsız bir küratörle gerçekleştirilen Bahçeşehir Koleji STEM+ Sanat Bienali'nde bu görevi, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Yetişkin üstlendi. Yetişkin, bilim, sanat ve teknoloji ekseninde çalışan ve yeni medya kültürünü eleştirel bir yaklaşımla inceleyen Doç. Dr. Ebru Yetişkin, bienalin akademik altyapısının oluşturulmasından çalışmaların gerçekleştirilmesinde öğretmen ve öğrencilere rehberlik yapmaya, dijital ortamda gerçekleşen bienaldeki eserlerin prodüksiyon süreçlerinden serginin görsel dilinin tasarımına dek her alanda katkıda bulundu.

Bienale dair görüşlerine de yer verilen Yetişkin, 3. STEM+ Sanat Bienali'nin birlikte öğrenme ve birlikte üretme pratiği açısından önemli bir deneyim ortamı oluşturduğunu belirtti. Sanatçılar, öğretmenler, öğrenciler ve okul yöneticileriyle birlikte olağanüstü bir uyum içinde çalıştıklarının altını çizen Yetişkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşamı sürdürmenin en büyük değer olduğunu bir kez daha kavradığımız bu dönemde dijital dönüşümün gündelik hayatımıza nasıl katkıda bulunduğunu merak ettik ve araştırdık. Pınar Akkurt ve Ayşe Gül Süter ile birlikte gerçekleştirdiğimiz atölyelerde elektronik atıkları eser üretimi için yeniden kullanarak değerlendirmeyi, bugünün tekno-bilimsel gelişmeleri göz önünde bulundurarak geleceği hayal etmeyi ve yaşadığımız her anı bir sanat eseri olarak nasıl yaratabileceğimizi keşfettik.

Öğretmenler, bu atölyelerde öğrendikleri bilgileri öğrencilerle paylaşarak aynı zamanda günümüz sanatı açısından bir başka bilgi üretim yolu keşfettiler. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini kullanarak bugün toplumsal dönüşümün nasıl gerçekleştiğini sanat eserleriyle birlikte açığa çıkarmaya çalıştık, sorgulamaya açtık ve geleceğe dair umudu beslemeye çalıştık. Değişen toplumsal yaşama ve gelecek tasarımına yön verecek duygu ve düşünceleri pekiştirmeyi amaçlayan 3. STEM+ Sanat Bienaline rehberlik etmek benim açımdan da çok mutlu edici bir serüvendi. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor ve kutluyorum."

Bahçeşehir Koleji, geri dönüşüm, Haziran, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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