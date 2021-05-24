Dünyanın önde gelen kuruluşları sıfır emisyon için bir araya geldi

Dünyada önde gelen 5 büyük kuruluş, 'Arena del Futuro'-karbon nötrlüğe giden yolda ürünlerin ve insanların sıfır emisyonlu hareketliliğini sağlamak adına iş birliğine dayalı inovasyon projesi için bir araya geldi.

A35 Brebemi-Aleatica otoyolu, ABB, Electreon, FIAMM Energy Technology, IVECO, IVECO Bus, Mapei, Pizzarotti, Politecnico di Milano, Prysmian, Stellantis, TIM, Roma Tre Üniversitesi ve Parma Üniversitesi, otoyol ulaşım koridorları boyunca ürünlerin ve insanların hareketliliğinin sağlanması için yenilikçi bir sıfır emisyonlu sistem geliştirmeyi amaçlayan bir iş birliği başlattıklarını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, önümüzdeki aylarda birlikte çalışacak olan bu konsorsiyum; temassız, dinamik ve endüktif şarj kullanarak elektrikli arabalara, otobüslere ve ticari araçlara güç sağlayan teknolojilerin etkinliğini ve verimliliğini ortaya koyacak. Projeyi önemli kılan şeyin ise; dünyada ilk kez, prestijli üniversiteler ve kurumlar tarafından desteklenen ve önemli uluslararası sanayi şirketlerinden oluşan bir havuzun, önümüzdeki birkaç ay boyunca ortaya çıkacak olan bu fütüristik teknolojiyle ilgili tüm verileri analiz etmek amacıyla iş birliği yapacak olması olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre proje özellikle şunları içeriyor:

Chiari Ovest çıkışı yakınında A35 otoyolunun özel bir bölgesinde 'Arena del Futuro' adlı 1 MW'lık elektrik gücüyle çalışan bin 50 metrelik asfalt bir çember inşa edilmesi. Statik ve dinamik bir ortamda çeşitli elektrikli araç serilerine 'Dinamik ve Kablosuz Güç Aktarımı' teknolojisinin uygulanması. Yol güvenliğini en yüksek seviyede tutmak ve ticari araçların iş verimini optimize etmek için 5G ve IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri aracılığıyla gelişmiş bağlantı. Yol yüzeyini daha dayanıklı hale getirmek ve endüktif yükün verimliliğini korumak için yol yüzeyini optimize etme. - İSTANBUL