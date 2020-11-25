Dünyanın önde gelen yazarlarının "Kovid-19" metinleri seçkide buluştu - Son Dakika

Dünyanın önde gelen yazarlarının "Kovid-19" metinleri seçkide buluştu

25.11.2020 13:59
Dünyanın önde gelen yazarlarının

Geçen yılın son aylarında Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılıp binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) nedeni hakkında tartışmalar sürüyor.

Geçen yılın son aylarında Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılıp binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) nedeni hakkında tartışmalar sürüyor.

Felsefe, antropoloji, tarih ve biyoloji gibi çeşitli araştırmalar yapan dünyanın önde gelen yazarlarının Kovid-19'la ilgili metinleri bir seçki haline getirildi.

David Harvey, Slavoj Zizek, Giorgio Agamben, Alain Badiou, Judith Butler, Mike Davis, Bruno Latour, Adam Tooze, Daniel Tanuro, Sandro Mezzadra, Panagiotis Sotiris, Massimo de Angelis, Ingar Solty, Josh Gabert Doyon, Rob Wallace'ın makalelerinin yer aldığı "Çivisi Çıkan Dünya-Covid-19 Salgını Üzerine Muhasebeler" kitabı Erkan Ünal'ın derlemesiyle Runik Kitap tarafından yayınlandı.

Minnesota Üniversitesi Küresel İncelemeler Enstitüsünde çalışan biyolog Rob Wallace eserde yer verilen makalesinde, büyük endüstriyel çiftliklerin salgındaki rolüne değiniyor.

Wallece, makalesinde sorunun endüstriyel tarımdan da kapsamlı olduğunu belirterek, şunları kaydediyor:

"Sermaye, dünya çapında balta girmemiş ormanlar ve küçük çiftlik sahiplerine ait tarıma elverişli arazileri gasp etmekte başı çekiyor. Bu yatırımlar, hastalıkların ortaya çıkmasına yol açan bir kalkınmaya ve ormanların yok edilmesine neden oluyor. Bu devasa araziler, doğanın sunduğu işlevsel çeşitlilik ve karmaşıklığı bozarak, daha önce bir yerlere sıkışıp kalmış patojenleri yerel çiftlik hayvanlarına ve insan topluluklarına yayacak şekilde açığa çıkarıyor. Kısacası Londra, New York ve Hong Kong gibi sermaye merkezleri, birincil hastalık yayma merkezleri olarak ele alınmalı."

Slavoj Zizek ise, "… panik gerçek tehditlerle başa çıkmak için uygun bir yol değildir. Panik içinde tepki vermek aslında tehdidi çok da ciddiye almadığımızı gösterir. Sadece haddinden fazla tuvalet kağıdı satın almanın ne kadar saçma olduğunu düşünün: sanki ölümcül bir salgında tek derdimiz yeterli sayıda tuvalet kağıdıymış gibi." değerlendirmesini yapıyor.

Erkan Ünal'ın "Kovid-19'la ilgili dar bakışlı ve indirgemeci yazılara meydanı boş bırakmamak için meseleyi çok yönlü biçimde, eleştirel gözle, kamunun acil gereksinimlerini ve daha iyi bir dünya ihtimalini düşünerek bu derlemeyi yaptık." cümleleriyle anlattığı kitap, salgına karşı dünyanın dört bir yanında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına adanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Slavoj Zizek, Koronavirüs, Erkan Ünal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyanın önde gelen yazarlarının 'Kovid-19' metinleri seçkide buluştu - Son Dakika


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