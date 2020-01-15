"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarptığı polis yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarptığı polis yaralandı - Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarptığı polis yaralandı

6 saat önce

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu yaralanan trafik polisi tedavi altına alındı.

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu yaralanan trafik polisi tedavi altına alındı.

Melikgazi ilçesi Nazmi Toker Caddesi'nde polis ekipleri, 38 AVV 726 plakalı aracı durdurmak istedi.

Ehliyetinin olmadığı belirtilen ve "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Murat A'nın kullandığı araç, trafik polisi Hasan Deniz'e çarptı.

Yaralanan polis memuru Deniz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polise çarptıktan sonra aracından inen zanlı Murat A, gözaltına alındı.

Hasan Deniz, Melikgazi, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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