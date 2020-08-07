Dur ihtarına uymayan sürücünün 11 yaşındaki Esma'ya çarpıp kaçtığı anlar kamerada - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan sürücünün 11 yaşındaki Esma'ya çarpıp kaçtığı anlar kamerada

30 suç kaydı olduğu öğrenilen Ö.A. kısa süre de yakalanırken, Esma İbrahim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HATAY - Hatay'da Antakya İlçesinde dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 11 yaşındaki Esma'ya çarptı, yakalanan sürücünün üzerinden esrar çıktı.

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinin Narlıca Mahallesi'nde bir işyerinde önünde Motorize Yunus Timlerinin dur ihtarına uymayarak kaçan Ö. A. isimli şahsın kullandığı araç yol kenarında duran Suriye Uyruklu Esma İbrahim'e çarparak kaçmaya devam etti. 30 suç kaydı olduğu öğrenilen Ö.A. kısa süre de yakalanırken, Esma İbrahim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.A'nın üzerinden 0,79 gram esrar çıkarken, Esma İbrahim'in babasının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.