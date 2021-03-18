"Dur yolcu" diyen askerler tramvayın önünü kesti - Son Dakika

Kocaeli'de tramvayda yolculuk yapan vatandaşlar, önünü keserek durdurdukları tramvaya binen Çanakkale Savaşı'nın kahraman askerleri rolündeki tiyatrocuların görünce gözyaşlarını tutamadı. Tramvayda saygı duruşuna geçen yolcular, şehitler için el açıp dua ettiler.

Kocaeli'de Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılı, farklı bir etkinlikle kutlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na bağlı tiyatrocular, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan asker kıyafetleriyle seyir halindeki tramvayı, "Dur Yolcu" diyerek durdurdu. Asker rolündeki oyuncuları karşılarında görünce duygu dolu anlar yaşayan yolcular, gözyaşları içinde dua ederek Çanakkale şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Tramvayın durak isimleri değiştirildi

Akçaray'da gerçekleşen etkinlikte 18 Mart Zaferi yıl dönümünde farkındalık oluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikte Otogardan hareket eden tramvayın durak isimleri, Çanakkale Savaşı'nın önemli sembol alanları olan Conkbayırı, Anafartalar isimleri ile değiştirildi. İnecekleri istasyona yaklaşan vatandaşlar duydukları anons karşısında bir süre şaşkınlık yaşadılar. Çatışmanın yoğun olduğu yerler hakkında kısa bilgiler de verildi.

Askerler tramvayı durdurdu

Yeni Cuma durağından hareket eden tramvay, Fevziye istasyonuna yaklaştığı sırada, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan asker kıyafetleriyle Şehir Tiyatrosu'na bağlı tiyatrocuları tarafından durduruldu. Tramvaya binen askerler Necmettin Halil Onan'ın kaleme aldığı "Bir Yolcuya" şiirini okudu. Tramvayı "Dur Yolcu" sözleriyle inleten tiyatrocular bir yandan da Kocaelililere Türk bayrakları takdim ettiler. Duygu dolu anların yaşandığı anma programında birçok yolcu ise gözyaşlarını tutamayarak dua ettikleri görüldü. Şiirin ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Daha sonra tramvaydan Çanakkale Türküsü anons edilerek program son buldu.

Tüm duraklar Çanakkale'ye çıkacak

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kapsamında tramvay duraklarına yaklaşıldığında 18 Mart Perşembe günü Çanakkale Savaşı'nı çağrıştıran yer adları anons edilecek. Duygularını dile getiren yolcular, "Birinci Dünya Savaşı'nın önemli savaşlarından biridir Çanakkale. Askerlerimiz yenilmez denen bir armadayı yenmiş, düşmanı bozguna uğratmıştır. Kurtuluş Savaşı'mızın ilk meşalesi bence burada atılmıştır. Allah Milletimize zeval vermesin. Büyükşehir, Kocaeli Şehir Tiyatroları bu önemli günü andı. Onlara teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ