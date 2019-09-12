Duraklar öğrencilere matematiği sevdirecek

Otobüs ve minibüs duraklarına karikatürlü matematik işlemleri asıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik;

"Amacımız matematik dersine karşı olan ön yargılarını yok etmek"

Proje Sorumlusu Emine Şentürk;

"Projemiz ulusal boyuttan uluslararası boyutlara ulaştığını görüyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te öğrencilere matematiği sevdirmek için hazırlanan bir proje kapsamında otobüs ve minibüs duraklarına karikatürlü matematik işlemleri asıldı.

81 ilde otobüs ve minibüs duraklarında yaygınlaştırılacak olan "Durakta Matematik" eTwinning projesi Bilecik'te de uygulandı. Otobüs ve minibüs beklerken mecburi olarak boşa harcanan zamanları avantaja çevirebilmek ve okulu dört duvar arasından çıkarıp geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayabilmeyi amaçlayan projenin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve Kozabirlik İlkokulu Müdürü Hüseyin Çetinkaya katıldı.



"Amacımız matematik dersine karşı olan ön yargılarını yok etmek"

Konu hakkında açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, projenin amacını açıklayarak, "İlimizdeki otobüs ve minibüs duraklarında dolmuş bekleyen her yaştan vatandaşımızın matematik dersine karşı olan ön yargılarını yok etmek ve yerine matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeyi amaçlayan projede. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



"Öğretmenlerimiz çok güzel bir çalışma hazırladılar"

Bilecik Başkan Yardımcısı Subaşı proje hakkında yaptığı kısa değerlendirmede, Bilecik Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde güzel ve faydalı bir çalışmanın yapıldığını belirterek, "Öğretmenlerimiz çok güzel bir çalışma hazırladılar. Biz de Bilecik Belediyesi olarak böyle bir çalışmanın paydaşı olduğumuz için çok mutluyuz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Projemiz ulusal boyuttan uluslararası boyutlara ulaştığını görüyoruz"

Proje Sorumlusu Emine Şentürk ise yaptığı açıklamada; amaçlarının matematiği eğlenceli hale getirerek, sevdirmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Projemizin adı Durakta Matematik. Projemiz Osmaniye ilinde Mukaddes hocamız tarafından hazırlandı ve 81 ilimizde uygulamaya geçti. 160 öğretmen görevliyiz. Projemiz ulusal boyuttan uluslararası boyutlara ulaştığını görüyoruz. Projemiz ile insanlarımızın durakta bekleme zamanlarını değerlendirmelerini, matematiği 7 den 70 e tüm yaş gruplarına sevdirmeyi amaçlıyoruz. O yüzden eğlenceli çizimleri duraklara astık. Amacımız ön yargılardan kurtulup, matematiği fobiden hobiye dönüştürmeyi sağlamak. Bu anlamda bizlere katkı sağlayan Belediye Başkanımız Semih Şahin ve Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Çelik'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Çocuklar da hazırlanan projenin çok güzel olduğunu belirterek, hazırlayan öğretmenlerine teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından katılımcılar ve öğrenciler tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısındaki durağa karikatürlü matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.