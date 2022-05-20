DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI - Son Dakika
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DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI

20.05.2022 18:51

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hastaneye sevk edildiği ambulansta duran kalbi çalıştırılan ancak tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Hafza Yılmaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hastaneye sevk edildiği ambulansta duran kalbi çalıştırılan ancak tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Hafza Yılmaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 4 yaşındaki Hafza için ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tabuta sarılarak gözyaşı döken baba Emrah Yılmaz, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Hafza, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI
DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI
DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI
DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI
DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI
DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI
DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI
DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI

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Kaynak: DHA

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