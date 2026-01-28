Duruşma Görüntüleri İçin Soruşturma Başlatıldı

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'de İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/364 esas sayılı dosyası kapsamında Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 1 No'lu duruşma salonunda bugün görülen duruşma sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kayda alınarak sosyal medyada paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında suç oluşturduğu belirtilen açıklamada, görüntüleri kaydeden ve paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, fail ya da faillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatların verildiği kaydedildi.