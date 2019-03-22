Duruşma Salonunda Barikatı Aşıp Mahkeme Heyetini Tehdit Etti

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 20 sanığın yargılandığı ve karara bağlanan davanın son duruşmasında çıkan olaylarla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, bir sanık avukatının salondaki barikatı aşıp mahkeme heyetine yönelik tehdit ve...

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 20 sanığın yargılandığı ve karara bağlanan davanın son duruşmasında çıkan olaylarla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, bir sanık avukatının salondaki barikatı aşıp mahkeme heyetine yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunmasına ilişkin görüntü ve tutanaklar ortaya çıktı.



Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan ve karara bağlanan davanın son duruşmasında, bir sanık avukatının, salondaki barikatı aşıp mahkeme heyetine yönelik tehdit ve hakarette bulunması üzerine "hakaret" ve " tehdit" suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Başlatılan soruşturma kapsamında, dosyaya giren duruşma salonundaki görüntülerde, heyetin ara kararları yazdırdığı sırada bir grup sanık avukatının zorla duruşmaya girmeye çalıştığı, bunun üzerine jandarmanın avukatlara müdahale ettiği, bu sırada sanık avukatlarından Bahattin Özdemir'in salondaki barikatı aştığı yer alıyor.



Söz konusu avukatın, salonun ortasına gelerek mahkeme heyetine yönelik tehdit ve hakarette bulunması üzerine tutanak tutulduğu da belirtildi.



Olayın geçmişi



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Mart'ta yapılan duruşmada, heyet tarafından ara kararların yazıldığı sırada sanık avukatları duruşma salonunun kapısını zorlayarak içeri girmişti. Bir kısım avukatın salona zorla girmesi üzerine jandarma müdahale etmişti. Sanık avukatlarından Bahattin Özdemir, duruşma salonunun ortasına gelerek, heyete hakarette bulunmuştu.



Mahkeme heyeti, sanık avukatlarından Bahattin Özdemir'in, hakimlere karşı hakaret içerikli sözlerde bulunması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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