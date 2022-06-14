Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı

14.06.2022 17:39
Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı

Gümüşhane'de katıldığı davadan dönen genç avukat Hüsna Turhan aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince Kelkit'in Kılıçtaşı köyü girişinde kaza yaptı.

Gümüşhane'de katıldığı davadan dönen genç avukat Hüsna Turhan aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince Kelkit'in Kılıçtaşı köyü girişinde kaza yaptı. Genç avukatın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Kılıçtaşı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Kelkit'te avukatlık yapan Hüsna Turhan (28), 29 AAJ 026 plakalı aracıyla Şiran'da katıldığı duruşmadan dönerken Kılıçtaşı köyü girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, İtfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri kazanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Hüsna Turhan'ı çıkararak 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı Hüsna Turhan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan genç avukat Hüsna Turhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı
Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı
Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı
Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı
Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı
Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı

YORUMLAR (1)
  • Turgut Akan: Duruşmadan dönen değil bir duruşmadan diğerine yetişmek zorunda bırakılan avukat ….canım arkadaşım bizi paramparça ettin.İnşaAllah döneceksin aramıza bunu da atlatacaksın... Allah yardımcın olsun ?????? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
MALTEPE'DE OTOPARKI ÇÖKEN 6 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ MALTEPE'DE OTOPARKI ÇÖKEN 6 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ
Kaynak: İHA

Gümüşhane, Tragger, Şiran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:01:09. #1.12#
SON DAKİKA: Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement