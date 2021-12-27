Üye Girişi
Düşerken ölmüş müydü, yoksa canlı mıydı? Duygu Delen cinayetinde merak edilen soru yanıt buldu - Son Dakika

Düşerken ölmüş müydü, yoksa canlı mıydı? Duygu Delen cinayetinde merak edilen soru yanıt buldu

27.12.2021 14:10

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporu hazırlandı. Raporda, Delen'in düşme anında canlı olduğu belirtilirken olayın yaşandığı odadan alınan kan örneklerinin tamamının sanık Mehmet Kaplan'a ait olduğu tespit edildi.

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporunu hazırladı. Üst kurul hazırladığı raporda Delen'in düşme anında canlı olduğu tespitine yer verdi.

ATK'DEN RAPOR TALEP EDİLMİŞTİ

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nun hazırladığı rapor, Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK'den rapor hazırlanmasını talep etmişti.

DÜŞTÜĞÜ ANDA CANLI OLDUĞU BELİRLENDİ

Mahkemeye gönderilen raporda maktul Delen'in düştüğü esnada canlı olduğu belirtilirken, yüksekten düşme eylemi esnasında tellere olan temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik olabileceği aktarıldı. Davanın 4'üncü duruşmasında heyet tarafından Adli Tıp Kurumunda talep edilen rapor 7'nci duruşmanın ardından mahkemeye gönderildi. Raporda olay yeri inceleme ile otopsi raporuna, Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Nadir Arıcan'ın hazırladığı raporla mahkeme heyeti tarafından hazırlatılan bilirkişi raporuna da yer veren üst kurul, raporun Delen'in ölümüne ilişkin hazırlanan adli ve tıbbi belgelerdeki verilerin değerlendirilmesiyle hazırlandığını belirtti.

Duygu Delen davasında flaş gelişme! Adli Tıp'tan yeni rapor

KAN ÖRNEKLERİNİN TAMAMI SANIK MEHMET KAPLAN'A AİT

Dava dosyasında mevcut olan tıbbi belgeler ve otopsisinden elde edilen bulgulara göre Delen'in düşme esnasında canlı olduğu belirtilen raporda, olayın yaşandığı odadan alınan kan örneklerinin tamamının sanık Mehmet Kaplan'a ait olduğunu aktarıldı.

Duygu Delen davasında flaş gelişme! Adli Tıp'tan yeni rapor

KENDİ İRADESİ İLE Mİ YOKSA BİR BAŞKASININ ETKİSİ Mİ?

30 uzmanın imzasının bulunduğu raporda, Delen'in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile mümkün olduğu belirtildi. Yüksekten düşme eylemi öncesi ayrıca bir travmaya maruz kalıp kalmadığının bilinemediği aktarılan raporda, "Yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin mevcut verilerle bilinemedi. Çocuğun hangi pozisyonda düşmeye başladığının mevcut verilerle bilinemediği, otopsisinde sağ kol, sağ önkol ve sol bacakta ray şeklinde tarif edilen ekimozların yüksekten düşme sonrasında zemine çarpmanın etkisi ile oluşabilecek nitelikte olduğu, olayın gerçekleştiği dairenin bir alt katında bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebilir" ifadeleri kullanıldı. Raporda mahkeme heyeti tarafından sorulan diğer hususlar hakkında adli tıbbi değerlendirme yapılamadığı vurgulandı.

Duygu Delen davasında flaş gelişme! Adli Tıp'tan yeni rapor

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Duygu Delen davasında flaş gelişme! Adli Tıp'tan yeni rapor
YORUMLAR
500

Mehmet Kaplan, Duygu Delen, Gaziantep, Adli Tıp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düşerken ölmüş müydü, yoksa canlı mıydı? Duygu Delen cinayetinde merak edilen soru yanıt buldu - Son Dakika


Canlı yayında İHA kameramanına tokat atan Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de istifa etti Canlı yayında İHA kameramanına tokat atan Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de istifa etti         
14:02
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ameliyatını yapan Prof. Dr. Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ameliyatını yapan Prof. Dr. Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı         
13:58
İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın         
12:50
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
Üsküdar'da olaylı yıkım! Kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi Üsküdar'da olaylı yıkım! Kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi         
10:52
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
14:02 Canlı yayında İHA kameramanına tokat atan Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de istifa etti
14:00 İBB hakkındaki teftişe bir tepki de Seyit Torun'dan geldi: Belediyelerimizden eminiz
13:57 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ameliyatını yapan Prof. Dr. Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı
13:48 Son Dakika: Basketbola korona darbesi! Fenerbahçe'nin oynayacağı dev maç ertelendi
13:35 Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak
13:35 İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin
13:27 Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!
13:25 Çok konuşulacak iddia: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı
13:25 İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü yeniden gündem oldu
12:59 İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 14:17:18. #1.12#
SON DAKİKA: Düşerken ölmüş müydü, yoksa canlı mıydı? Duygu Delen cinayetinde merak edilen soru yanıt buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement