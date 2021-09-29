Düzce'de 2 motosiklet çapıştı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Motosiklet sürücülerinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Tamer Çap idaresindeki 81 AAS 230 plakalı motosiklet, Konuralp Mahallesi Hilmi Sönmez Caddesi'nde Kadir Demir yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Düzce 'de 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

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