Düzce'de 4 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika

Düzce'de 4 hektar ormanlık alan yandı

DÜZCE'de ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 4 hektarlık alan yandı.

Öğle saatlerinde Düzce Demetevler Mahallesi Kent Ormanı bölgesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Düzce, Beyköy, Kaynaşlı ve Gölyaka belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Düzce ve Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektarlık alan yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.