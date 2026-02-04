Düzce'de Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği - Son Dakika
Düzce'de Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği

Düzce\'de Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği
04.02.2026 16:48
GSB, Düzce'de gençler için akıl oyunları etkinliği düzenleyerek zihinsel gelişimi destekledi.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezinde akıl ve zeka oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte; farklı akıl ve zeka oyunlarıyla gençler hem eğlenceli hem de öğretici bir zaman geçirdi. Etkinlik süresince gençler arasında iletişim ve etkileşim artarken, dostane rekabet ortamında keyifli anlar yaşandı. Yoğun katılımın olduğu programda, gençlerin düşünme becerilerini destekleyen oyunlar aracılığıyla dikkat, odaklanma ve hızlı karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Etkinlik sonunda gençlerin memnuniyeti gözlemlenirken, katılımcılar birlikte vakit geçirmenin ve öğrenerek eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında düzenlenen etkinliklerin; gençlerin sosyal, zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak şekilde farklı içeriklerle devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Etkinlik, Kültür, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Düzce'de Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği - Son Dakika
