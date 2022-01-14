Düzce'de "askerlik" bahanesiyle para toplayan 3 kişinin üzerinden 5 bin lira çıktı - Son Dakika

Düzce'de "askerlik" bahanesiyle para toplayan 3 kişinin üzerinde 5 bin lira ele geçirildi.

Kentte devriye görevi yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, askerlik bahanesiyle vatandaşlardan para topladıkları iddia edilen 3 kişiyi yakaladı.

Zabıta karakoluna götürülen 3 kişinin vatandaşlara gösterdikleri askerlik evrakını inceleyen ekipler, bunların geçmiş yıllara ait olduğunu tespit etti.

Üzerlerinde yapılan aramada, 5 bin lira para ele geçirilen 3 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Yakalanan dilenci ağlayarak bir daha dilencilik yapmayacağını söyledi

Öte yandan, ekipler dilencilik yapan bir kişiyi takibe alarak yakaladı.

Zabıta karakoluna getirilen kişinin üzerinde 6 bin lira ele geçirildi.

Daha önce de yakalandığı ve üzerinden yüklü miktarda para çıktığı belirlenen kişinin, ağlayarak bir daha dilencilik yapmayacağını söylemesi kameraya yansıdı.