Düzce\'de Bahçeşehir Kayak Festivali

Düzceliler etkili olan kar yağışı sonrasında Bahçeşehir bölgesini kayak merkezine çevirdi. Bölgede katılımcılar hem horon ile halay oynadı hem de kayak yaptı.

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Bahçeşehir bölgesi adeta kayak merkezine dönüştü. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte bölgeye gelen vatandaşlar, kışın keyfini doyasıya yaşadı. Beyaza bürünen Bahçeşehir'de toplanan Düzceliler, bir yandan kar üzerinde kayak yaparken, diğer yandan horon ve halay oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla yokuşlardan kayarken, kimi vatandaşlar ise müzik eşliğinde oynayarak kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

"Çok eğleniyoruz"

Bölgede arkadaşları ile kayak yapan Caner Timurboğa, "Düzce'nin kış aylarındayız. Düzcelilerin buluştuğu yerdeyiz. Çok eğleniyoruz. Ortam şahane insanlar geç saate rağmen eğlenmeye geliyorlar. Aileler de çocukları ile birlikte buraya geliyor. Çok güzel bir ortam var. Bir yandan kayanlar var bir yandan horon ve halay oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bursa'da böyle kar göremiyoruz"

Bahçeşehir bölgesindeki kayak merkezine Bursa'dan geldiğini belirten Duygu Kartal, " Burada çok güzel kar yağıyor. Ben Bursa'dan geliyorum. Oraya hiç kar yağmıyor. Burada kar yağması beni çok mutlu etti. Ortam gayet güzel ve eğlenceli" şeklinde konuştu.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da ilgi görürken, Bahçeşehir'de yaşanan bu anlar Düzce'de kışın neşeli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer ise vatandaşları muhtemel kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DÜZCE