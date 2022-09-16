Düzce'deki bir lisede görev yapan müdürün kendine özel tuvalet yaptırdığı iddia edildi - Son Dakika
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Düzce'deki bir lisede görev yapan müdürün kendine özel tuvalet yaptırdığı iddia edildi

16.09.2022 00:55

Düzce'deki bir lisede müdür olan S.A.Ç.'nin okul içerisinde kendisine özel tuvalet yaptırdığı öne sürüldü. Sosyal medyaya düşen fotoğrafta okulun içine yaptırılan tuvaletin kapısına 'Müdür WC' yazdırıldığı görülürken tartışma yaratan olayın ardından Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ortak kullanılan tuvaletin kapısına ilgili firma tarafından sehven bu baskının yapıldığı ve müdür tarafından fark edilen hatanın kısa sürede düzeltildiği belirtildi.

Düzce'de bir lisede gerçekleşen olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Okul müdürü S.A.Ç. kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddia edildi. Müdürün tuvalet kapısı, sosyal medyada paylaşılmasıyla viral oldu.

"MÜDÜR WC"

Çok sayıda kullanıcı tarafından yorum yapılan fotoğrafta, tuvaletin kapısında renkli bir tasarımın üzerine "Müdür WC" yazılması dikkat çekti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Büyük tartışma yaratan olayın ardından Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İlimiz Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında "Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı: Müdür WC" başlıklı haberler yer almıştır. Anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına ilgili firma tarafından sehven yapılan "Müdür WC" baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda Müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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