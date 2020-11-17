Çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Düzce'de katlı otoparkın içinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi'nde bulunan bir katlı otopark içinde Afganistan uyruklu Nazer Muhammet T. henüz kimliği bilinmeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Nazer Muhammet T. ayağından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, kavganın ardından olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.