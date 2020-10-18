Devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Devrilen tırın bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce 'de yoldan çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

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