Düzce'de yoldan çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda Akçakoca yönüne giden M.N. idaresindeki 67 SD 893 plakalı tır, Hiciz rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen tırın bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika