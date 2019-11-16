Düzce'de diyabete dikkati çekmek için çöp topladılar

Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği üyeleri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında çöp toplayarak, diyabet farkındalık yürüyüşü yaptı.

Aralarında diyabet hastası çocukların da olduğu dernek üyeleri, Düzce Anıt Park'ta bir araya geldi.

Ellerinde "Diyabetten değil, bilgisizlikten kork", "Erken tedbir diyabete birebir" ve "Diyabetiz her yerdeyiz" yazılı pankartlar bulunan gruptakiler, Anıtpark Meydanı'ndan başlayarak, Spor Sokak, Gaziantep ve İstanbul caddelerinde çöp toplayarak yürüyüş yaptı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Diyabet Günü'nü etkinliklerle geçirerek, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe, Düzce Bisiklet Kulübü üyeleriyle karate ve muaythai sporlarında Avrupa ve dünya çapında dereceleri olan sporcuların da destek verdiğini vurgulayan Arslanoğlu, "Konferanslar, tiyatrolar, 5-6 ilde değişen yemekler, pompa çalıştayı ve daha sayamadığım 8 güne yayılan 30'dan fazla etkinlikle Diyabet Günü'nde dayanışmanın, diyabetle birlikte kaliteli yaşamın önemine vurgu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İlknur Arslanoğlu, farkındalık oluşturmanın, diyabetli olanlara toplumdan gerekli desteğin ve düzenlemenin yapılmasının önemine değinerek, topluma verilen mesajda ayrıca çevre sağlığına ve yaşam düzenine dikkat ederek, kendilerinin de diyabetten korunması mesajı vermenin önemini belirtti.