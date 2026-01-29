Düzce'de Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
Düzce'de Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Düzce\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı
29.01.2026 16:19
Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, bir kişinin Düzce Tapu Müdürlüğünde sahte kimlikle işlem yapması üzerine çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ç'nin (36), M.B.U.G'nin bilgilerini kopyalayarak sahte kimlik oluşturduğu ve Aziziye Mahallesi'ndeki 3 dönümlük arsasını 42 milyon lira karşılığında satmaya çalıştığını tespit etti.

Sahte kimlik bilgileriyle yine M.B.U.G'nin adına banka hesabı açan ve arsa satışından ön ödeme olarak 14 milyon 200 bin lirayı bu hesaba aldığı belirlenen H.Ç. yakalandı.

Genişletilen soruşturma kapsamında, hesaba geçen parayı Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki döviz bürosundan çeken T.K. (49) Denizli'de, döviz bürosu önünde buluşan L.G. (42) ile onunla hareket eden B.G. (30) Sakarya'da ve olayın organizatörlerinden olduğu değerlendirilen G.K. (24) İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlılardan H.Ç'nin "dolandırıcılık"tan 23, çeşitli olaylardan da T.K'nin 6, L.G'nin 22, G.K'nin 22 ve B.G'nin 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı

SON DAKİKA: Düzce'de Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
