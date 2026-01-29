Düzce\'de Fabrika Yangını: 3 Kişi Kurtuldu

VALİ MAKAS: 3 KİŞİ VARDI, ONLAR DA KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTI

Düzce'de, strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, fabrikaya gelen Düzce Valisi Mehmet Makas, çalışmaları yerinde inceledi. Görevlilerden bilgi alan Vali Makas, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Strafor üretimi yapan bir fabrikada saat 20.45'te başlayan yangının, elektrik trafosundan kaynaklandığı yönünde beyanlar var. Sonrasında teknik incelemeler yapılacak. Dolayısıyla elektrikten kaynaklı olduğunu sandığımız bir yangın söz konusu. Fabrika straforlarla dolu olduğu için depolar yanıyor. Fabrikada çalışan 3 kişi vardı, onlar da kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çok şükür can kaybımız yok. An itibarıyla Sakarya ve Bolu'dan gelen takviye ekiplerle yangına müdahale ediyoruz. Çevre işletmelere, özellikle otomobil servislerine sirayet etmemesi adına büyük bir gayret gösteriyoruz. İnşallah can kaybı olmaması bizi sevindiren nokta. Gelen takviyelerle birlikte sirayet etmeden söndürüleceğine inanıyorum. Rüzgar var, rüzgarla da mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz strafor malzemesi yanıcı bir malzeme, dolayısıyla sıçramasını engellersek bizim için büyük bir başarı olur. Yoksa malzeme yanacak; bir kısmı yandıktan sonra tam müdahale imkanımız yok. Yanacak ve kendiliğinden sönecek. Biz sadece etrafta soğutma yapacağız ve kalan kısmını da inşallah kurtarmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sonuçla ilgili bilgilendirme yapacağız. Hepimize geçmiş olsun. Sevindirici nokta, can kaybımızın ve yaralımızın olmamasıdır."

Musa KESKİN/ DÜZCE,