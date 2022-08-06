HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI

06.08.2022 23:44

DÜZCE'de, hafif ticari aracın yola kontrolsüz çıkan otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, hafif ticari aracın yola kontrolsüz çıkan otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında D-655 karayolu Boğaziçi Beldesi Suncuk Köyü sapağında meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Ferhat G. idaresindeki 81 KE 264 plakalı hafif ticari araç, yola kontrolsüz çıkan Fatih Özkan idaresindeki 81 BE 422 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Özkan ile otomobilde bulunan Nazmiye Özkan, Elmas Topal, Ayşe Çetin ve Emine Ceylan Gülaçtı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayşe Çetin ve Elmas Topal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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