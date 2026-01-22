Düzce\'de İhracatçı Firmalara Eğitim

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Düzce'de ihracat yapan firma teknik personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

Eğitim kapsamında, 13 Aralık 2025 tarih ve 33106 sayılı "Bitki Koruma Ürünleri Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme yapılırken, Düzce'de 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan B-Reçete Sisteminin işleyişi, amacı ve uygulama esasları detaylı şekilde ele alındı. Programda ayrıca, ilimizde tarımsal üretim açısından önemli bir tehdit oluşturan Kahverengi Kokarca ile mücadele yöntemleri, biyoteknik ve kimyasal mücadele esasları ile TARSİM tarım sigortalarının kapsamı, başvuru süreçleri ve üreticiler açısından sağladığı avantajlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitimde; bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun kullanımı, kayıt altına alınması ve izlenebilirliğin sağlanmasının yanı sıra, zararlılarla etkin mücadele ve tarımsal risklerin sigorta yoluyla güvence altına alınmasının önemi vurgulandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği belirtildi. - DÜZCE