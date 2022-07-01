Köprü yıkılınca Ballıca köyü sular altında kalmaktan kurtuldu - Son Dakika
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Köprü yıkılınca Ballıca köyü sular altında kalmaktan kurtuldu

01.07.2022 12:12

Düzce'nin merkez ilçesine bağlı Ballıca köyünde sel nedeniyle köprünün yıkılması, su akışını rahatlatarak köyün su altında kalmasını önledi.

Düzce'nin merkez ilçesine bağlı Ballıca köyünde sel nedeniyle köprünün yıkılması, su akışını rahatlatarak köyün su altında kalmasını önledi.

Gölormanı, Aydınpınar'ı Ballıca ve Gölyaka ilçelerine bağlantıyı sağlayan köprü, şiddetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle, tamamen yıkıldı. Ballıca köyü sakinleri, köprünün yıkılmasının ardından su akışının rahatlaması sonucu selden kurtuldu.

Köy muhtarı Engin Sezer, AA muhabirine, yoğun yağış nedeniyle su taşkını ve sel yaşandığını belirterek, köyün bağlantı köprüsünün tamamen yıkıldığını söyledi.

Köprünün, 1999 Marmara Depremi'nin ardından yapıldığını, civar köylerin bağlantı yolu olarak kullanıldığını ifade eden Sezer, "Gölormanı, Aydınpınar köyleri, Ballıca köyü bağlantısını sağlayan köprü yıkıldı." dedi.

Köprüden Gölyaka ilçesine de geçiş hattının bulunduğunu belirten Sezer, şu an Ballıca köyü ile civar köylerin bağlantısının, 3-4 kilometre ilerideki bir köprüden sağlandığını anlattı.

"Köprü yıkılmasa köy komple su altında kalacaktı"

Yıkılan köprünün, yeniden inşa edilmesini beklediklerini vurgulayan Sezer, "Önüne gelen ağaçlar köprüyü tıkadı, suyun şiddetiyle köprü de yıkıldı. Köprünün yıkıldığına bir yandan da seviniyoruz. Çünkü yıkılmasa, su Ballıca köyüne dönecekti. Köy komple su altında kalacaktı. Köprümüz uçtu gitti. İnşallah en kısa zamanda yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Sezer, köyün Kürt mevkisinden, Efteni Gölü'ne kadar olan kısmının, komple su altında kaldığını ve selden bütün ekili arazilerin etkilendiğini bildirdi.

Su altında kalan arazilere girilemediğini aktaran Sezer, şunları söyledi:

"Orada büyükbaş hayvanlar vardı, bir kısmını kurtardık. Telef olan hayvanlarımız da var. Gidip de bulamadığımız, ne durumda olduklarını bilmediklerimiz de var. Efteni Gölü kenarında besicilik yapan arkadaşlarımızın, 3 yayla evi vardı. Onlar su altında olduğu için maalesef girilemiyor. Çok şükür can kaybımız yok. Telef olan hayvanlarımız var. Ekili arazilerimiz, su altında olduğu için çok zararımız var. İnşallah en kısa zamanda su çekilirse zarar tespiti yapılıp, devletimizin yardımlarını bekleyeceğiz."

Sezer, köyde hasar bulunmadığını, köyün sonundan itibaren bütün ekili arazilerin su altında kaldığını belirterek, "Sadece Kürt mevkisindeki evlere kadar geldi, ama evlere girecek kadar su yükselmedi." dedi.

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Kaynak: AA

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