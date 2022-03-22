Düzce'de müstakil evin çatısı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de müstakil evin çatısı yangında kullanılamaz hale geldi

22.03.2022 13:59
Düzce'de müstakil evin çatısı yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Darıyeri Hasanbey köyü Camiyanı Mahallesi'nde Davut A'ya ait iki katlı müstakil evin bacasından yükselen alevler, kısa sürede çatıyı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yarım saatte söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Evin çatı katı alev alev yandı Evin çatı katı alev alev yandı

Kaynaşlı, Yangın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de müstakil evin çatısı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:41:02. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de müstakil evin çatısı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement