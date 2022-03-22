Düzce'de müstakil evin çatısı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Darıyeri Hasanbey köyü Camiyanı Mahallesi'nde Davut A'ya ait iki katlı müstakil evin bacasından yükselen alevler, kısa sürede çatıyı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yarım saatte söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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