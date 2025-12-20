İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor - Son Dakika
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor
20.12.2025 10:41  Güncelleme: 16:55
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düşerken, kentin üzerini kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösterdi.

GÖRÜŞ MESAFESİ 40 METREYE DÜŞTÜ

Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Bölgede görev yapan kara yolları ve otoyol jandarma ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Öte yandan kentin üzerini kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Kaynak: AA

