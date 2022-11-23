Düzce, beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Artçı deprem sayısı 150'ye ulaştı

Artçı depremler devam ediyor, kent 5.9'un ardından 150 kez daha sallandı

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Sabaha karşı Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Sarsıntı İstanbul dahil çok sayıda ilde hissedilirken 1'i ağır 93 vatandaşımız da yaralandı. Can havliyle evlerinden çıkan onlarca vatandaş, geceyi sokaklarda geçirdi.

150 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü.5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan 150 artçı sarsıntı kaydedildi.

ENERJİ KESİNTİLERİ UYGULANIYOR

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ayrı bir açıklamamada ise "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN SOYLU: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından Düzce'ye geçerek hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Soylu, "Kentteki spor salonları, fırınlar ve lokantalar açık. Kamu binalarında kayda değer bir hasar yok" ifadelerini kullandı. Spor ve Gençlik Bakanı Muammer Kasapoğlu ise Yurt binalarının açık olduğu ve yurtlarda hasar olmadığını bildirdi.

24 KASIM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 24 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ: ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü depremin hemen ardından canlı yayında yaşadıklarını anlattı. Depremin çok şiddetli hissedildiğini belirten Özlü, "Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı" dedi.