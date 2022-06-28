Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, bölgede yağışın dün akşamdan bu yana etkili olduğunu ve su basan yerlerde çalışma yaptıklarını belirtti.

Bu arada sporcular, solunumu duran bir ineği hayata döndürmek için ilk yardım müdahalesi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sağanak nedeniyle mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı - Son Dakika

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