Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

05.07.2022 19:15
Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü yaklaşık 400 kişilik ekiple devam eden arama çalışmalarına ara verildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü yaklaşık 400 kişilik ekiple devam eden arama çalışmalarına ara verildi.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için başlatılan arama çalışmalarının 8. gününde de sonuç alınamadı.

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca tarama yapan AFAD koordinasyonundaki ekipler, sabah saatlerinde yeniden başlamak üzere arama çalışmalarına ara verdi.

Gönüllülerin de katıldığı 400 kişilik ekibin yarın sabahki arama çalışmalarına Melen Çayı dahil olmak üzere 7 grup halinde devam edileceği öğrenildi.

Selden etkilenen bölgede 28 Haziran'da kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için AFAD koordinasyonunda çalışma başlatılmış, su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulunmuştu.

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Kepçe operatörünün ailesi, arama çalışmalarını havadan inceledi Kepçe operatörünün ailesi, arama çalışmalarını havadan inceledi Çalışmalar canlı yayın ile takip ediliyor Çalışmalar canlı yayın ile takip ediliyor
Kaynak: AA

Kaynaşlı, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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